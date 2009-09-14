Росія не відбиратиме Крим силою

Російська Федерація навряд чи готується до силового захоплення українського Криму, оскільки в найближчій перспективі їй це невигідно, таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН у Польщі висловила аналітик Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА.

«Росії вигідніше мати інструменти для провокацій у Криму, ніж приготуватися до його приєднання», - сказала експерт, коментуючи прийняті у першому читанні зміни до закону «Про оборону» РФ.

ГУРСЬКА відзначила, що поправки, які дозволять використовувати війська поза російською територією, можуть радше бути інструментом та частиною політичної гри, а не реальним свідченням про намір агресії проти України.

Аналітик зауважила, що Україна має іншу вагу в регіоні, ніж Грузія, додавши, що дуже сумнівається у можливості реалізації «грузинського сценарію» в Криму.

«Не вірю, звичайно, не у 100-річній, а в ближчій перспективі, у збройний конфлікт між Україною та РФ», - сказала ГУРСЬКА.

Вона додала, що швидше військовий конфлікт з українцями не підтримали би самі росіяни.

«Те, що в Росії зростає кількість вороже налаштованих до України громадян, не означає, що вони готові сприйняти збройний конфлікт з Україною», - сказала аналітик.

9 вересня Державна дума РФ одностайно у першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до Закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення наступних завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захисту громадян РФ за кордоном; боротьби з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу, українська сторона висловила стурбованість цим законопроектом.