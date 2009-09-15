У мерії Сімферополя незаконно отримували підвищені премії

Керівникам мерії Сімферополя незаконно нараховувалися і виплачувалися підвищені премії, стверджує Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим.

У поширеному сьогодні повідомленні прес-служби міліції автономії йдеться про нинішнього секретаря міської ради, трьох віце-мерів і керуючого справами виконкому.

«Нараховувалися і виплачувалися підвищені премії, матеріальна допомога з порушенням чинного законодавства України на підставі розпорядження Сімферопольського міського голови Геннадія БАБЕНКА», - зазначається у повідомленні.

Міліція поки не уточнює суму збитку. «На даний час сума матеріального збитку уточнюється шляхом проведення ревізії», - повідомили правоохоронці, додавши, що за даним фактом проводяться активні оперативно-слідчі заходи.

Раніше міліція Криму повідомляла, що мер Сімферополя незаконно нарахував собі премій на суму понад 160 тис. грн.