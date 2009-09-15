Міжнародні наркобанди поклали око на Крим

Голландську марихуану загальною вагою більш як дві тонни виявили співробітники правоохоронних органів у східній частині Криму, про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив заступник міністра внутрішніх справ України – начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ.

«Надходить оперативна інформація, що міжнародні злочинні угруповання взяли Крим як об`єкт для висаджування марихуани», – сказав МОСКАЛЬ.

Відпрацювання почали з Кіровського району автономії. Туди стягнули 1,2 тис. співробітників міліції. «Незважаючи на те, що інформація просочилася, за один день – суботу, 12 вересня, – виявили у Кіровському районі 673 кущі марихуани загальною вагою більш як дві тонни, вартість більше 15 мільйонів гривень на сьогоднішній день», – сказав начальник міліції Криму.

«Голландську марихуану завезено сюди в зернах, вирощено спочатку в горщиках, а потім – в теплицях. Її висота досягає від трьох до п`яти метрів», – повідомив МОСКАЛЬ, демонструючи частину «врожаю».

За даними начальника міліції автономії, стакан марихуани на «чорному ринку» Криму коштує близько 2-2,5 тисяч гривень.

«Порушено кримінальну справу щодо організованого угруповання, здійснюватимуться активні розшукові й слідчі дії для встановлення винних», – сказав він.

Начальник кримського головного управління МВС заявив про усунення від виконання службових обов`язків «частини співробітників Кіровського РВВС» і призначення «переатестації всього особового складу».

Міліція має в своєму розпорядженні інформацію про те, що марихуана-іноземка вирощується і в інших регіонах Криму. «Ми зараз «підемо» і по інших районах», – сказав МОСКАЛЬ.

Він заявив: те, що «висівається в Криму», може бути на 20-25% використане на внутрішньому ринку, «решта йде за межі України або взагалі за межі Європи».

«Я не хочу, щоб ми перетворилися на Колумбію, Афганістан або якусь іншу країну, яка займається вирощуванням наркотичного зілля», – сказав МОСКАЛЬ.

Марихуана – психоактивна речовина, одержана з різновиду конопель, які містять найбільшу кількість психоактивних речовин (канабіоїди).