Гриценко: Крим святкує виключення Кисельова

Народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА давно треба було виключити з Партії регіонів, заявив журналістам голова Верховної Ради Криму, «регіонал» Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Це рішення запізнилося трохи, треба було раніше», – сказав він.

Кримський спікер «цілком підтримує» рішення президії політради про виключення КИСЕЛЬОВА, оскільки, на його думку, народний депутат «завдав величезної шкоди рейтингу Партії регіонів і особисто лідеру партії ЯНУКОВИЧУ».

«Якби Партія регіонів звільнилася від цієї людини ще три роки тому, була б цілком інша суспільно-політична ситуація в Криму. Не було б того, що відбувається сьогодні», – переконаний ГРИЦЕНКО.

На думку спікера, його опоненти з числа депутатів кримського парламенту діють «під безпосереднім керівництвом КИСЕЛЬОВА».

«Для кримчан, для простих партійців звільнення КИСЕЛЬОВА – це свято. Тисячі дзвінків учора було! Люди просто не вірили, невже президія політради нарешті прийняла таке рішення», – стверджує ГРИЦЕНКО.

При цьому спікер кримського парламенту зазначив, що в нього немає конфлікту з КИСЕЛЬОВИМ. «Намагалися сформувати конфлікт між кимось і кимось, у мене ні з ким конфлікту не було, тим паче – з КИСЕЛЬОВИМ. Я ходив на політраду, виконував рішення політради, я не намагався сформувати опозицію в політраді Партії регіонів. Все, що ви бачили з екранів телевізорів, у запитах, у пресі – це все робив КИСЕЛЬОВ», – сказав ГРИЦЕНКО.

15 вересня президія політради ПР вирішила виключити КИСЕЛЬОВА з партії за «спричинення шкоди» її репутації і порушення вимог статуту. Крім того, президія вирішила відкликати КИСЕЛЬОВА з членів політради Партії регіонів.

КИСЕЛЬОВ вважає: на сьогодні він є членом Партії регіонів, оскільки рішення президії ще має бути затверджене політрадою.