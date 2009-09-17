Поїзд збив на смерть чоловіка
15:00, 17 вересня 2009Крым
0 0
Трагедія сталася у Сімферополі
Нетверезий чоловік, особа якого встановлюється, загинув під колесами поїзда в Криму.
Нещасний випадок стався напередодні на залізничному переїзді станції «Сімферополь», повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
«Поїзд збив чоловіка, який у нетверезому стані переходив переїзд на заборонний сигнал світлофора», - сказано в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter