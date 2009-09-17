Поїзд збив на смерть чоловіка

Нетверезий чоловік, особа якого встановлюється, загинув під колесами поїзда в Криму.

Нещасний випадок стався напередодні на залізничному переїзді станції «Сімферополь», повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

«Поїзд збив чоловіка, який у нетверезому стані переходив переїзд на заборонний сигнал світлофора», - сказано в повідомленні.