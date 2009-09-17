Тимошенко розраховує на 4 мільярда кредиту
15:29, 17 вересня 2009Крым
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Потрібні на лінію Харків-Джанкой
Уряд України розраховує залучити від Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) 3 млрд. 990 млн. грн. кредиту на проект модернізації залізничної лінії Харків-Полтава-Миколаїв-Джанкой.
Про це йдеться у підготовленому урядом проекті Державного бюджету на 2010 р., розміщеному на сайті Верховної Ради України.
Згідно з документом, реалізація проекту з МБРР планується в 2010 році.
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