У сільраду у Великій Алушті текли доларові річки

Співробітники кримської міліції виявили ще один факт вимагання великого хабара посадовцями Малоріченської сільської ради (Велика Алушта), стосовно яких раніше було порушено кримінальну справу за хабарництво.

Чиновники сільради вимагали 300 тисяч доларів за виділення розташованих у межах села Сонячногорське двох ділянок землі загальною площею 0,48 га, йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим.

У діях представників сільради вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених статтями «замах на злочин» та «отримання хабара». Розслідування триває.

У серпні голова і депутат сільради були затримані за вимагання в російського підприємця хабара в 1 млн. 100 тисяч доларів та отримання її частини – 750 тисяч доларів – за оформлення оренди 5 га землі в селі Сонячногірське. Прокуратура Криму порушила справу за статтею «отримання хабара».

Суд обрав для посадовців запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.