Чи довіряють українці банкам (опитування)

85,7% українців не довіряють банкам, 56% респондентів зберігають свої заощадження в євро.

Про це свідчать результати телефонного опитування на тему «Стабільність національної валюти», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках програми соціологічних досліджень «Пульс кризи» 14-16 вересня. Всього було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів.

Згідно з результатами всеукраїнського дослідження, переважна більшість жителів України (88%) занепокоєна падінням курсу гривні. При цьому дуже непокоїть це питання 62,3% опитаних, скоріше непокоїть - 25,7%. Не схильні хвилюватися з приводу курсу гривні лише 9,6% респондентів. Причому зовсім не хвилює знецінення національної валюти 4,7% українців, скоріше не хвилює - 4,9%. Важко відповісти на це питання 2,4% опитаних.

Основна причина знецінення гривні - неправильна політика держави. Так вважають 49,4% українців. Близько третини опитаних - 32,2% - бачать причину знецінення національної валюти у спекуляції і махінаціях на валютному ринку, а кожний п`ятий - 20,1% - у світовій кризі. Вважають, що причиною девальвації гривні є складна ситуація в українській економіці, 22,3% опитаних, а 17,3% пов`язують здешевлення гривні з початком передвиборної кампанії в країні. Важко відповісти на це питання 1,1% українців.

Майже в однаковій мірі українці звинувачують у нестабільності гривні Президента України - 28,1%, і контрольований ним Національний банк України - 25,1%. Далі зі значним відривом ідуть Кабінет міністрів України - 13,7%, банкіри, олігархи і бізнесмени - 9,4%, Верховна Рада України - 8,7%. Важко назвати відповідальних за здешевлення національної валюти 1,2% респондентів.

Більше половини українців - 53% - негативно оцінюють діяльність Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ. З них заявили, що їх оцінка діяльності СТЕЛЬМАХА негативна, - 25,7%, скоріше негативна - 27,3%. Близько чверті респондентів - 27,4% - оцінюють роботу голови Нацбанку позитивно: з них дали відповідь «точно позитивно» 4,6%, «позитивно» – 22,8%. Важко оцінити діяльність СТЕЛЬМАХА 19,6% українців.

Більше половини українців - 55,6% - вважають, що зараз найвигідніше зберігати заощадження в євро. Більше чверті респондентів - 27,3% - вважають за краще зберігати заощадження в доларах, а 7,8% - в іншій валюті. Лише 5,4% респондентів вважають надійною для зберігання заощаджень валютою гривню, а 3,9% - важко відповісти на це питання.

Переважна більшість жителів України - 85,7% - не вважають надійним зберігання заощаджень у банках. Протилежної точки зору дотримуються лише 8,2% опитаних. Важко відповісти на це питання 6,1% українців.