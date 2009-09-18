Зустріч Путіна і Тимошенко планується на листопад в Ялті

Зустріч прем`єр-міністрів Росії та України Володимира ПУТІНА і Юлії ТИМОШЕНКО найімовірніше пройде в листопаді в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

Він підтвердив, що запланована на початок жовтня зустріч прем`єрів у Харкові не відбудеться.

«З урахуванням того, що в Ялті в листопаді запланована зустріч глав урядів СНД, розглядається можливість під час поїздки поєднання двох форматів - двосторонньої російсько-української зустрічі, а також багатобічної (у форматі Співдружності)», - сказав ПЄСКОВ.

Заяви про те, що ПУТІН відвідає Україну в жовтні, прозвучали 1 вересня під час спільної прес-конференції прем`єрів двох країн за підсумками їхньої зустрічі в Гданську (Польща).

ТИМОШЕНКО і ПУТІН пообіцяли, що проведуть у Харкові засідання комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії. Планувалося, що на засіданні економічного комітету розглядатимуться питання співпраці не тільки в енергетичній сфері і літакобудуванні, а й у машинобудуванні і суднобудуванні.

18 вересня ТИМОШЕНКО заявила, що засідання комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії обов`язково відбудеться, його дата буде визначена з урахуванням слушного для обох сторін часу.