Москаль просить генпрокурора визначити статус мера Сімферополя

Начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА визначити статус Геннадія БАБЕНКА, який обіймає посаду мера Сімферополя.

«Попри те, що вибори сімферопольського міського голови відбулися ще 26 березня 2006 року, прокуратура Криму досі не може дати чіткої відповіді ні виборцям, ані правоохоронним органам щодо статусу, в якому перебуває громадянин БАБЕНКО», - сказано у зверненні МОСКАЛЯ, яке він направив до генпрокурора як народний депутат, йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби міліції.

Начальник кримської міліції учергове нагадує про рішення судів, які визнали недійсними вибори мера Сімферополя в 2006 році, і про рішення Апеляційного суду Криму щодо голови міської територіальної виборчої комісії Володимира КРИЛОВА.

На думку МОСКАЛЯ, БАБЕНКО «не має права перебувати в статусі сімферопольського міського голови, а вже давно в статусі підозрюваного і обвинувачуваного».

Він просить МЕДВЕДЬКА «дати доручення досвідченим працівникам Генеральної прокуратури України в галузі виборчого права» вивчити ситуацію і «дати чітку відповідь правоохоронним органам Криму і жителям Сімферополя», в якому статусі сьогодні перебуває БАБЕНКО.

Крім того, МОСКАЛЬ просить ГПУ вирішити питання про порушення справи щодо БАБЕНКА, а на час проведення слідчих заходів усунути його від обов`язків мера.

Раніше він звернувся до прокурора Криму з проханням порушити щодо БАБЕНКА справу за статтею «самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням будь-яких суспільно небезпечних діянь».

БАБЕНКО стверджує, що обіймає посаду мера Сімферополя законно. «У мене є рішення апеляційних судів Автономної Республіки Крим від 18 квітня 2006 року і 20 квітня 2006 року, які зобов`язують територіальну виборчу комісію в строк до 21 квітня 24.00 підбити підсумки голосування й оголосити підсумки виборів, що комісія і зробила. І ніхто ці рішення судів не відміняв», - сказав він.