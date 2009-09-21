Москаль просить генпрокурора визначити статус мера Сімферополя
Досі немає чіткої відповіді
|Геннадій Москаль
«Попри те, що вибори сімферопольського міського голови відбулися ще 26 березня 2006 року, прокуратура Криму досі не може дати чіткої відповіді ні виборцям, ані правоохоронним органам щодо статусу, в якому перебуває громадянин БАБЕНКО», - сказано у зверненні МОСКАЛЯ, яке він направив до генпрокурора як народний депутат, йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби міліції.
Начальник кримської міліції учергове нагадує про рішення судів, які визнали недійсними вибори мера Сімферополя в 2006 році, і про рішення Апеляційного суду Криму щодо голови міської територіальної виборчої комісії Володимира КРИЛОВА.
На думку МОСКАЛЯ, БАБЕНКО «не має права перебувати в статусі сімферопольського міського голови, а вже давно в статусі підозрюваного і обвинувачуваного».
Він просить МЕДВЕДЬКА «дати доручення досвідченим працівникам Генеральної прокуратури України в галузі виборчого права» вивчити ситуацію і «дати чітку відповідь правоохоронним органам Криму і жителям Сімферополя», в якому статусі сьогодні перебуває БАБЕНКО.
Крім того, МОСКАЛЬ просить ГПУ вирішити питання про порушення справи щодо БАБЕНКА, а на час проведення слідчих заходів усунути його від обов`язків мера.
Раніше він звернувся до прокурора Криму з проханням порушити щодо БАБЕНКА справу за статтею «самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням будь-яких суспільно небезпечних діянь».
БАБЕНКО стверджує, що обіймає посаду мера Сімферополя законно. «У мене є рішення апеляційних судів Автономної Республіки Крим від 18 квітня 2006 року і 20 квітня 2006 року, які зобов`язують територіальну виборчу комісію в строк до 21 квітня 24.00 підбити підсумки голосування й оголосити підсумки виборів, що комісія і зробила. І ніхто ці рішення судів не відміняв», - сказав він.