Севастополь розраховує погасити борги за газ

Севастополь в опалювальний сезон може увійти без «газових» боргів, заявив сьогодні на апаратній нараді виконуючий обов`язки начальника Головного управління житлового господарства Юрій ТЕРНИЦЬКИЙ.

За його словами, з 53-мільйонного боргу за газ погашено 39 мільйонів. «Це взаємозалік. Залишилося 14 млн. 321 тис. грн. - цю суму гаситимемо за рахунок кредитування в «Ощадбанку», - сказав він.

Разом із тим ТЕРНИЦЬКИЙ додав, що за розрахунками фахівців, через невідповідність рівня діючих тарифів реальним витратам комунальних підприємств нові борги з`являться буквально після першої декади опалювального сезону.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на цій же нараді резюмував: «Можливо, в опалювальний сезон увійдемо і без боргів, але накопичимо їх у перші тижні. А безкоштовно газ нам ніхто не виділить, хто б що не говорив про «передвиборну кампанію», мовляв, ніхто нікого відключати не буде».

До того ж, як сказав керівник міста, «на наших комунальних підприємствах склалася критична ситуація – у «Севтеплоенерго» люди вже третій місяць зарплату не отримують. Словом, ситуація надзвичайна».