Україна перевіряє інформацію про ввезення Росією ракет до Криму

Міністерство закордонних справ України поки що не має офіційного підтвердження ввезення кораблями Чорноморського флоту РФ крилатих ракет до Севастополя.

«Я не володію офіційною інформацією, яка б підтверджувала цей факт», - сказав речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Він також зазначив, що МЗС України вживає всіх необхідних заходів в межах своєї компетенції для з’ясування, чи мав місце такий факт.

При цьому КИРИЛИЧ наголосив, що базові угоди про перебування ЧФ РФ в Україні не дають правових підстав на заміну озброєнь Чорноморського флоту.

Як повідомлялося, про незаконне ввезення на територію України крилатих ракет кораблем Чорноморського флоту Росії заявила, зокрема, Севастопольська міська організація Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

За інформацією прес-служби парторганізації, зараз на території Севастополя перебуває великий десантний корабель ЧФ «Микола Фільченков» з вантажем крилатих ракет на борту, на ввезення яких Україна дозволу не давала.