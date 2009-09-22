Росія має переконати Україну, що ЧФ не загрожує її суверенітету – експерт

Росія має переконати Україну, що базування Чорноморського флоту не загрожує її суверенітету.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив завідувач відділу роззброєння і врегулювання конфліктів Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Олександр ПІКАЄВ.

«Необхідно переконати Україну в тому, що перебування ЧФ не є загрозою для її суверенітету. Росія визнала те, що Крим є частиною України, але, очевидно, тут потрібні додаткові заходи», - сказав ПІКАЄВ.

«Я думаю, що Росії треба зацікавити Україну в тому, щоб вона дозволила залишити ЧФ. Тут можна вжити цілий ряд заходів політичного й економічного характеру», - додав він.

За словами експерта, одним з таких заходів може бути підвищення орендної плати за використання частинами флоту інфраструктури в Криму.

Окрім того, він вважає, що Кремль може піти на ряд економічних преференцій для виходу українських товарів на російський ринок.

ПІКАЄВ упевнений, що такі домовленості можуть стати потужним поштовхом для виходу України з кризи і її подальшого економічного розвитку.