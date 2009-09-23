Шеф міліції Криму вважає нелегітимним виконком Сімферополя

Заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції Криму, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ вважає нелегітимним нинішній склад виконавчого комітету міської ради Сімферополя, а його рішення - незаконними.

Про це йдеться в зверненні МОСКАЛЯ до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, текст якого поширив Відділ зв`язків із громадськістю Головного управління МВС у Криму.

Приводом для чергового депутатського звернення до генпрокурора стало повідомлення прокуратури Криму про закриття кримінальної справи проти віце-мера Сімферополя Марини ЧЕРНОВОЇ.

На думку МОСКАЛЯ, ЧЕРНОВА незаконно обіймає посаду в мерії.

Начальник міліції Криму заявив, що суд визнав недійсними вибори мера Сімферополя 2006 року, тому, як вважає МОСКАЛЬ, «склад виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, сформований за пропозицією БАБЕНКА (Геннадій БАБЕНКА було обрано мером у 2006 році), є нелегітимним, а його рішення незаконними».

МОСКАЛЬ заявив, що сьогодні міліція веде перевірку за 72 матеріалами за фактами незаконної діяльності чиновників Сімферополя, зокрема ЧЕРНОВОЇ.

Начальник міліції Криму просить ГПУ порушити справу стосовно БАБЕНКА й тимчасово усунути його від виконання обов`язків мера.

МОСКАЛЬ як перший заступник голови Комітету парламенту по боротьбі з організованою злочинністю й корупцією звернувся з позовною заявою до Окружного адміністративного суду Сімферополя, в якій просить визнати недійсним і скасувати розпорядження БАБЕНКА про призначення ЧЕРНОВОЇ на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчої влади й про присвоєння їй «7 рангу посадовця органу місцевого самоврядування».