Москаль через суд вимагає оголосити виконком Сімферополя нелегітимним

Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до суду з вимогою визнати нелегітимним склад виконкому міської ради Сімферополя.

Про це говориться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління МВС України в Криму, яке очолює МОСКАЛЬ.

Він мотивує прохання скасувати і визнати недійсним рішення Сімферопольської міськради про затвердження складу виконкому міської ради 5-го скликання, оскільки воно підписане посадовцем, «нелегітимність якого встановлена Верховним судом України і Севастопольським апеляційним адміністративним судом».

МОСКАЛЬ звернувся з адміністративним позовом до Окружного адмінсуду Сімферополя, повідомили в міліції.

МОСКАЛЬ вважає Геннадія БАБЕНКА нелегітимним мером Сімферополя.

Зі свого боку БАБЕНКО стверджує, що законно обіймає посаду мера.