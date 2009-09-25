Тимошенко: вибір України - Європа, але треба зберегти партнерство з РФ

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що цивілізаційний вибір України - це Європа, але при цьому країна має зберегти партнерські і взаємовигідні відносини з Російською Федерацією.

«Україна має чіткий цивілізаційний вибір - це європейське співтовариство. Але партнерство, прагматичні, взаємовигідні, дружні відносини з Росією - як з одним з найбільших наших сусідів, - мені здається, це значуща невід`ємна частина логічного розвитку України», - сказала ТИМОШЕНКО в Криму на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії (YES).

При цьому вона зазначила, що в даний час нагнітається штучне протистояння між Україною і Росією. Його чинники знаходяться як на території України, так і РФ.

ТИМОШЕНКО заявила, що вона є «абсолютним прихильником» політики відродження «дружніх, але дуже прагматичних відносин» з Росією.

Прем`єр зазначила, що партнерство має базуватися на актуальних для двох країн питаннях. При цьому «дратівливі питання» між Україною і Росією має бути знято.

Потрібно будувати свої національні інтереси з урахуванням позиції партнера, додала прем`єр-міністр.