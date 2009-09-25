Сорос не виключає нового падіння в економіці

Відомий фінансист Джордж СОРОС прогнозує повільне одужання світової економіки.

«Може бути повторне падіння, нове уповільнення в розвитку (економіки) або буде дуже повільне одужання, дуже повільне економічне зростання», - сказав СОРОС під час телемосту з учасниками 6-го щорічного саміту Ялтинської європейської стратегії (YES).

За його словами, нинішня фінансово-економічна - «найгірша криза за час нашого з вами життя».

«Вся міжнародна фінансова система була поставлена на штучну систему», - сказав СОРОС, додавши, що саме завдяки цьому відбулося повернення «хворого» до життя.

Кажучи про наслідки кризи, фінансист зазначив, що Китай буде «рушійною силою світової економіки». Але при цьому, сказав він, через те, що Китай за економічною потужністю менший, ніж США, «мотор цієї рушійної сили буде менш могутній», і у зв`язку з цим світова економіка буде зростати не дуже швидко.