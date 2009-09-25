Новорічної газової кризи не буде - Тимошенко

Наприкінці 2009 - початку 2010 року не варто побоюватися виникнення проблем з постачанням російського газу до Європи, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми, Україна і Росія, вперше з 2009 на 2010 рік відсвяткуємо Новий рік і Різдво абсолютно спокійно, кожен у себе вдома... Я точно - не в аеропорту, не в Росії, в «Газпромі», - заявила ТИМОШЕНКО в Криму на 6-му саміті Ялтинської Європейської стратегії (YES).

Прем`єр від імені України вибачилась перед країнами Європи, які на початку 2009 року зіткнулися з проблемами постачання газу. «Я хочу вибачитися перед тими країнами, які зазнали тимчасовий дискомфорт від врегулювання газового питання між Росією і Україною», - сказала ТИМОШЕНКО.

РФ припинила постачання газу до Європи майже на два тижні - з 7 по 20 січня 2009 року - через невирішеність газового питання з Україною.

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ здивований вибаченнями ТИМОШЕНКО за перебої в поставках російського газу на початку 2009 року.

«Прем`єр-міністр України не мала ніяких підстав і причин вибачатися від імені України щодо тієї ситуації, яка була в січні у зв`язку з припиненням подачі газу в українську газотранспортну систему. Це більш ніж дивно», - заявив СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що ТИМОШЕНКО до останнього часу стверджувала, що Україна не несе жодної відповідальності за газову кризу, що виникла в січні.

СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що було б більш логічно, якби свої вибачення принесла російська сторона. «В даному випадку прем`єр фактично висловилася від імені російської сторони. Це не прийнято і некоректно. Я сумніваюся, що такі повноваження їй вже надані в Кремлі», - заявив він.