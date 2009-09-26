Політика України відносно РФ негативно впливає і на взаємини з ЄС

Українська зовнішня політика відносно Росії негативно впливає і на взаємини України з Європою, вважає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як заявив політик на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії, ситуація, яка впродовж останніх років нагніталася чинною владою навколо зовнішньополітичних пріоритетів, не дала жодних позитивних результатів щодо побудови відносин зі стратегічними партнерами і просування інтересів України у світі.

«Зовнішня політика сучасної України відірвана від поглядів народу. Це велика помилка», - наголосив ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, Україна повинна проводити збалансовану зовнішню політику.

«Коли когось звинувачують у намаганнях знищити територіальну цілісність і суверенітет України, це є неповага до наших стратегічних партнерів. Я маю на увазі, перш за все, Росію», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Як зазначив політик, зовнішньополітичні пріоритети України повинні спрямовуватися на відстоювання національних інтересів, насамперед з Росією, Європейським Союзом, а також іншими країнами.

На переконання ЯНУКОВИЧА, це матиме позитивний ефект, якщо реалізовуватиметься за принципом - «танго буде, коли воно буде на двох».