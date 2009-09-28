Міліція готує екстрадицію грузинського «злодія в законі»

Міліція заборонила в`їзд в Україну строком на п`ять років затриманому в Криму 38-річному уродженцю Грузії Кахі МАКАЛАТІЯ - «злодію в законі» на прізвисько Каха Новоросійський, оголошеному у федеральний розшук у Росії за вимагання.

«Винесено ухвалу про заборону в`їзду в Україну на 5 років», - сказано у поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали «злодія в законі» в ході проведення оперативно-розшукових заходів.

Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Євпаторії. Готується матеріал щодо екстрадиції.

Під час особистого огляду в МАЛАКАТІЯ виявлено й вилучено видані на ім`я громадянина України Яніса КІСОПУЛО документи: картка фізичної особи-платника податків, водійське посвідчення, техпаспорт на автомобіль «Шевроле», довіреність на право керування машиною.

«Всі документи викликають сумнів у їх достовірності», - зазначили в міліції.

Глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО повідомив про затримання Кахи Новоросійського ще минулого тижня