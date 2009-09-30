Космонавт Павло Попович помер у Криму

На 79-му році життя раптово помер льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації Павло Попович.

Попович помер 29 вересня, інформує Аерокосмічний портал України.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело, космонавт помер у Гурзуфі (Крим). За попередніми даними, причина смерті - інсульт.

Попович народився 5 жовтня 1930 року в місті Узин Київської області. Закінчив 7-річну школу і ремісниче училище в місті Біла Церква (1947), Індустріальний технікум трудових резервів у Магнітогорську (1951), Центральні авіаінструкторські курси удосконалення офіцерського складу ВПС (1954), Військово-повітряну інженерну академію імені Жуковського в Москві (1968).

Здійснив два космічні польоти: як пілот на космічному кораблі "Восток-4" за програмою першого групового польоту на кораблі "Восток-3" (12-15 серпня 1962 р.) і як командир космічного корабля "Союз-14" і військової орбітальній станції "Салют-3" (3-19 липня 1974 р.).

Був обраний депутатом Верховної Ради УРСР (1964-1988). Почесний громадянин українських міст Біла Церква, Полтава, Запоріжжя. Герой Праці Демократичної Республіки В`єтнам.