Крим втратив 700 тисяч туристів

З початку року кількість відпочивальників у Криму скоротилася, порівняно з тим самим періодом 2008 року, на 700 тисяч – до 4 млн. 800 тис. людей.

Про це свідчать дані на 2 жовтня Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість туристів розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

Організовано в здравницях автономії відпочили більш як 900,4 тис. людей (за аналогічний період 2008 року – 1 млн. 087,2 тис.), повідомляють виконавчі комітети й районні державні адміністрації курортних регіонів.

Сьогодні в Криму працює 261 здравниця, коефіцієнт заповнюваності становить 46,1%.

У цей час в 2008 році працювало на 13 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваності був на 4,8% вищий від нинішнього.