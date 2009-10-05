У севастопольських податківців - ігристий улов

Близько 30 тисяч пляшок шампанського на суму майже 600 тис. грн. вилучили співробітники податкової міліції у Севастополі.

Факт зберігання алкогольних напоїв без дозвільних документів було встановлено під час перевірки складського приміщення, повідомляє прес-центр Державної податкової адміністрації в Севастополі.

Податківці склали адміністративний протокол і передали матеріали перевірки до суду для винесення ухвали.