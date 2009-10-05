Скінхеди вийшли на стежку війни

Кримська міліція затримала чотирьох молодиків за підозрою у скоєнні вбивства чоловіка і жінки.

Тіла загиблих знайшли 30 вересня у Сімферополі.

«Відкриті черепно-мозкові травми свідчили про звіряче побиття», - йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Криму.

Ще одного потерпілого було доставлено до лікарні.

Під час проведення оперативно-слідчих заходів співробітники міліції затримали чотирьох безробітних молодиків, «частина підозрюваних причетні до неформального молодіжного руху «скінхеди».

«У ході проведених обшуків у одного з них виявлено фотографії лідерів нацистського рейху: Гітлера, Геббельса, Геринга, а також фашистська атрибутика зі свастикою», - наголошується у повідомленні.

Триває слідство.