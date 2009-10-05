Президент вимагає від керівництва міліції припинити піар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від керівництва Міністерства внутрішніх справ припинити пошук тем для власного піару і зайнятися реальною боротьбою зі злочинністю.

«Президент України вимагає від керівництва Міністерства внутрішніх справ припинити пошук приводів для власного піару або виступів у якості речника для політичних сил і натомість звернути серйозну увагу на виконання своїх безпосередніх обов’язків», - сказала прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, ЮЩЕНКО вимагає від органів внутрішніх справ жорстких та ефективних дій у відповідь на сплеск злочинності. «Повідомлення останнього часу про агресивні, навіть демонстративні злочини – вбивства, стрілянину, пограбування серед білого дня – свідчать про те, що зухвалість злочинців не знаходить адекватної відповіді з боку органів внутрішніх справ», - сказала вона.

Статистика свідчить, підкреслила ВАННИКОВА, про зростання кількості злочинів практично по всіх статтях. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості тяжких злочинів. «Звичним епізодом у випусках новин є насильство, яке залишається без відповіді правоохоронців. Гинуть люди, у тому числі службовці на робочому місці при виконанні обов’язків», - сказала прес-секретар Президента.

Також вона наголосила, що характер справжньої епідемії набувають випадки дорожньо-транспортних пригод, дійовими особами яких є депутати і службовці різних рівнів або їхні родичі. «У цих випадках недоторканність так званих слуг народу та членів їхніх сімей служить щитом, за яким вони почувають себе безкарними», - сказала прес-секретар.

При цьому ВАННИКОВА нагадала, що Президент неодноразово наголошував на необхідності скасування депутатської недоторканності і зараз вимагає від Верховної Ради невідкладно включити це питання до порядку денного.

«Однак, на жаль, і уряд, і парламентські фракції влаштовує нинішній стан речей. Адже він дозволяє і надалі попирати закон, судові рішення і норми моралі», - сказала прес-секретар.