У Севастополі 6 відомчих гуртожитків стали житловими будинками

У Севастополі з грудня 2008 року - моменту створення міської комісії з вирішення проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло - 6 із 44 відомчих гуртожитків були технічно підготовлені і переведені в категорію житлових будинків.

В результаті 314 сімей одержали ордери на квартири, повідомляє Відділ у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації.

Всього в Севастополі налічується 94 гуртожитки, з яких 44 є відомчими.