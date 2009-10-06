Тисяча солдат, кораблі та БТРи готуються зустріти Ющенка в Криму

Понад 1 тис. осіб, 7 літаків та вертольотів, 5 кораблів та суден забезпечення, 15 одиниць бронетанкової техніки, 50 одиниць спеціальної та автомобільної техніки беруть участь у підготовці до запланованого на 8 жовтня тактичного навчання в районі озера Донузлав на північному західі Криму.

У четверг пройде висадка морського й повітряного десанту за участю кораблів, авіації, морської піхоти та Військ берегової оборони Військово-морських сил України.

З силами флоту взаємодіють 4 вертольоти армійської авіації сухопутних військ та 4 літака повітряних сил, повідомляє прес-центр командування ВМС.

Під час тактичного навчання будуть продемонстровані можливості підрозділів українського флоту щодо блокування та ліквідації незаконних збройних формувань.

Також метою навчання стане удосконалення злагодженості органів управління військами, підвищення морського, польового та льотного вишколу особового складу ВМС, зміцнення практичних навичок командирів усіх ланок.

Планується, що за навчаннями спостерігатиме Президент Віктор ЮЩЕНКО.