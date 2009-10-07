Суд скасував заборону на «погану» рекламу Тимошенко

Печерський районний суд Києва скасував власну заборону на розміщення недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду від 7 жовтня, копію якої надала УНІАН прес-служба народного депутата від Партії регіонів Сергія КІВАЛОВА.

Також суд залишив без розгляду позов партії «Батьківщина» до Петра ПІДЛУБНОГО про визнання незаконними і протиправними дій цього громадянина з розміщення на українських телеканалах «антитимошенківського» ролика.

22 вересня Печерський райсуд заборонив поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності ТИМОШЕНКО. Суд ухвалив рішення за позовом партії «Батьківщина» до ПІДЛУБНОГО.

За даними в БЮТ, відео-ролик під назвою «Краще б вона відпочивала, ніж працює» був розісланий на всі центральні телеканали від імені ПІДЛУБНОГО. «Батьківщина» просила суд визнати незаконними та протиправними дії відповідача стосовно замовлення, виготовлення та розміщення такої реклами.

Разом з позовом суду була надана заява про забезпечення позову, в якій порушено питання про заборону відповідачу та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності ТИМОШЕНКО. Позивач обгрунтував свої вимоги тим, що така реклама має антисоціальний характер та дискредитує уряд.

Після цього опоненти прем’єра звинуватили її в запровадженні цензури. А народний депутат України, представник Партії регіонів Олена ЛУКАШ оскаржила ухвалу Печерського суду щодо заборони реклами, у якій критикується діяльність ТИМОШЕНКО.

У жовтні заступник голови Верховної Ради, представник БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що Блок Юлії Тимошенко вирішив відкликати з Печерського суду столиці позов про заборону недобросовісної реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра.