Незаконним будівництвом офісів та житла в Сімферополі займеться слідча комісія

Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин самовільного захоплення землі й незаконного будівництва житлових, офісних і розважальних центрів у Сімферополі та бездіяльності правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови проголосували 359 із 438 зареєстрованих у сесійній залі народних депутатів.

До складу комісії обрано депутатів: Олексія БАБУРІНА (фракція Комуністичної партії України), Валерія БАРАНОВА (фракція Блок Литвина), Ярослава КЕНДЗЬОРА (фракція НУ-НС), Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА (фракція БЮТ), Едуарда ПАВЛЕНКА (фракція Партії регіонів), Василя КИСЕЛЬОВА (позафракційний).

При цьому ВР не обрала голову ТСК.

Відповідно до проекту постанови, яку вніс на розгляд парламенту КИСЕЛЬОВ, він і мав бути керівником комісії.

Виникла правова колізія, оскільки сьогодні на засіданні парламенту було зачитано рішення фракції Партії регіонів щодо виключення КИСЕЛЬОВА з її складу, він став позафракційним депутатом.

Представники фракції Партії регіонів наполягали на тому, що в комісії має бути представник від фракції, яким не може бути КИСЕЛЬОВ. Вони запропонували від фракції Партії регіонів до складу комісії ПАВЛЕНКА.

Також регіонали виступали проти того, щоб комісію очолив КИСЕЛЬОВ.

Під час обговорення питання виникла дискусія. Фракція БЮТ наполягала на тому, щоб голосування постанови передбачало й обрання КИСЕЛЬОВА її керівником.

За словами першого заступника керівника фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, «якщо ця комісія створюється під чиєсь політичне замовлення, то давайте так і говорити».

Він запропонував фракції БЮТ за своєю квотою висунути кандидатуру КИСЕЛЬОВА.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН поставив на голосування проект постанови без зазначення керівника комісії, тобто парламент проголосував лише за затвердження складу комісії.

ЛИТВИН запропонував, щоб керівник був обраний не рішенням парламенту, а на засіданні комісії. «Вам потрібно збурення, а мені потрібна працююча Верховна Рада», - зазначив спікер.

Постановою визначено термін діяльності ТСК – три місяці з дня прийняття цього документу. ВР має заслухати звіт ТСК про виконану роботу не пізніше місячного терміну з дня прийняття постанови.