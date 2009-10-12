Люди Тимошенко просять Ющенка не відволікати їх маячнею

Інформація про намір ліквідовувати газету "Флот Україні" не відповідає дійсності і є грубою провокацією, заявив перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

8 жовтня президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не допустить закриття україномовної газети "Флот України" - видання Військово-морських сил держави. "Я не дозволю закрити цю газету. Я даю доручення і командувачу, і виконувачу обов`язків міністра (оборони) дати категоричну відповідь першому віце-прем`єр-міністру (ТУРЧИНОВУ) про неприпустимість проведення закриття українських газет", - сказав глава держави журналістам. За словами ЮЩЕНКА, видання газети українською мовою в Севастополі є принциповим з точки зору демонстрації української присутності в регіоні.

Як стверджує прес-служба ТУРЧИНОВА, подібних розпоряджень не тільки ніколи не робилось, а й навіть не планувалось.

Віце-прем`єр вважає важливою ту місію, яку "Флот України" виконує у Севастополі як єдина україномовна газета регіону, та радить політичним провокаторам не відволікати урядовців від справ своєю маячнею. ТУРЧИНОВ сподівається, що політики, які стали джерелом брехливої інформації, вибачаться.

Разом з тим, народний депутат Ярослав КЕНДЗЬОР з фракції "Наша Україна - Народна самооборона" на прес-конференції надав копію доручення ТУРЧИНОВА до Міністерства оборони, де йдеться про необхідність визначитися щодо доцільності подальшого функціонування деяких підприємств, установ та організацій, які є в управлінні військового відомства. Серед переліку 193-х таких об’єктів, які потенційно можуть бути ліквідовані або приватизовані, внесено редакцію газети Військово-морських сил "Флот України" (на базі видання також випускається часопис "Морська держава").

КЕНДЗЬОР закликає представників націонал-демократичних сил держави захистити "Флот України" від ліквідації.