Росія не відмовляла Севастополю в грошах

Севастопольська міська державна адміністрація спростовує заяву голови міськради Валерія САРАТОВА про те, що Росія більше не має наміру виділяти кошти з федерального бюджету на соціально-економічний розвиток міста.

«Севастополь і Російська Федерація продовжують тісно взаємодіяти в рамках міжурядових домовленостей, а також успішно реалізовувати спільні проекти з соціально-економічному розвитку нашого міста. Ні про яке згортання соціальних програм з боку Росії щодо Севастополя не йдеться», - цитує відділ у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації першого заступника голови МДА Володимира КАЗАРІНА.

За його словами, поширена в ЗМІ заява голови міськради викликає подив і не відповідає існуючому рівню відносин між Севастополем і Російською Федерацією.

КАЗАРІН додав, що 2 жовтня в Москві було узгоджено «Основні заходи в рамках Підкомісії з питань функціонування РФ і його перебування на території України» і, відповідно до досягнутих домовленостей, з 7 по 14 жовтня в Севастополі працює група експертів з виконання Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери Севастополя.

КАЗАРІН повідомив, що, згідно з методикою визначення обсягів участі РФ в розвитку соціально-економічної сфери Севастополя, на 2009 рік запланована фінансова участь російської сторони, зокрема, в таких важливих для міста проектах, як будівництво дюкера, проведення робіт на полігоні ТПВ у Первомайській балці і будівництво поліклініки в мікрорайоні в бухті Козачій.

«Ми нарощуємо темпи нашої співпраці, що базується не тільки на міждержавних домовленостях, але й традиційно дружніх, добросусідських зв`язках наших країн», - сказав перший віце-губернатор.

Раніше прес-служба міськради повідомила, що САРАТОВ в інтерв`ю журналістам заявив: «Ще в серпні цього року було одержано лист з Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якому росіяни попереджають про те, що грошей на соціально-економічний розвиток Севастополя більше виділяти не будуть, оскільки адміністрація досі не відзвітувала за використання виділених коштів ні за 2007 рік, ні за 2008».

За його словами, «щорічно сума, що виділяється бюджетом Російської Федерації, становить 28 млн. грн. Оскільки до 2017 року залишилося ще 8 років, загалом, цифра становитиме 200 млн. грн. Якщо цих коштів у бюджеті Севастополя не буде, це завдасть прямої шкоди розвитку міста. І вся провина за це ляже на плечі адміністрації».