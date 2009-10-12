Міськрада Сімферополя передала комерсантам 5 га земель Міноборони

Міська рада Сімферополя два роки тому без узгодження з Міністерством оборони припинила його право користування 4,95 га землі і передала ділянку в короткострокову оренду комерційній структурі, стверджує міліція Криму.

У поширеному сьогодні повідомленні її прес-служби зазначається, що рішення про передачу ділянки без узгодження з фактичним землекористувачем було ухвалене на сесії міськради в червні 2007 року.

За даними правоохоронців, земля передана комерсантам строком на 5 років для будівництва багатоповерхового житлового комплексу «з об`єктами обслуговування населення» і дитячим садком на 160 місць.

«Нанесений державі збиток оцінюється в 6 млн. 56 тис. 665 грн.», - зазначається у повідомленні.

Проводиться перевірка, в матеріалах якої фігурують два працівники Республіканського комітету із земельних ресурсів і два чиновники мерії Сімферополя, додали в міліції.