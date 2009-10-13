Автівка впала в річку в Криму, троє постраждалих

Три людини отримали травми через падіння легкового автомобіля в річку Чатирлик на півночі Криму, повідомила прес-служба Державтоінспекції автономії.

«Водій автомобіля Opel Calibra, рухаючись по дорозі Красноперекопськ – Сімферополь, на правому закругленні не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини вліво, де сталося перекидання в русло річки Чатирлик», – відзначили в ДАІ.

В аварії постраждали троє пасажирів легковика: мешканка Кривого Рогу і двоє кримчан – чоловік і жінка.