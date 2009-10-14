У Криму впав зі скелі і розбився житель Київської області

30-річний житель Білої Церкви розбився на смерть, впавши з 18-метрової скелі в урочищі Атлеш на заході Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління МНС, інформація про подію в Чорноморському районі півострова надійшла до рятувальників увечері 13 жовтня.

На місце події виїжджала група бійців МНС.

«Через настання темряви і несприятливі погодні умови - південно-західний вітер 10-15 м/с, хвилювання моря 6-7 балів - роботи з підйому тіла заплановано на сьогодні», - відзначили рятувальники.