Дві людини загинули під час пожежі в Криму

Дві особи загинули під час пожежі в одноповерховому житловому будинку в Першотравневому районі Криму.

Як повідомили к прес-службі кримського управління МНС, диван і підлога у кімнаті загорілися сьогодні вночі.

У результаті пожежі загинули чоловік і жінка. Загоряння ліквідовано. Збитки з’ясовуються.

«Попередня причина пожежі - необережність при палінні», - відзначили в МНС.