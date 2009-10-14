Дві людини загинули під час пожежі в Криму

10:53, 14 жовтня 2009
Крым
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Необережність при палінні

Дві особи загинули під час пожежі в одноповерховому житловому будинку в Першотравневому районі Криму.

Як повідомили  к прес-службі кримського управління МНС, диван і підлога у кімнаті загорілися сьогодні вночі.

У результаті пожежі загинули чоловік і жінка. Загоряння ліквідовано. Збитки з’ясовуються.

«Попередня причина пожежі - необережність при палінні», - відзначили в МНС.

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