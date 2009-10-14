Дві людини загинули під час пожежі в Криму
10:53, 14 жовтня 2009Крым
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Необережність при палінні
Дві особи загинули під час пожежі в одноповерховому житловому будинку в Першотравневому районі Криму.
Як повідомили к прес-службі кримського управління МНС, диван і підлога у кімнаті загорілися сьогодні вночі.
У результаті пожежі загинули чоловік і жінка. Загоряння ліквідовано. Збитки з’ясовуються.
«Попередня причина пожежі - необережність при палінні», - відзначили в МНС.
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