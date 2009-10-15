Янукович відірвав би одне місце ґвалтівникам дітей
15:50, 15 жовтня 2009Крым
0 0
З Колесніченком лідер ще не говорив
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що «відірвав би одне місце» гвалтівникам дітей.
«Якщо такий факт був, якщо він підтвердиться... Я б їм повідривав те місце, якого у вас немає», - сказав ЯНУКОВИЧ, звертаючись до журналістки, яка поставила питання про те, що Партія регіонів ініціювала скандал, пов`язаний зі розбещуванням неповнолітніх.
Разом з тим, лідер Партії регіонів зазначив, що це питання в партії не обговорювалося.
«Він (регіонал Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО) - народний депутат, який працює там, на окрузі на своєму. Напевно, він цю інформацію звідкись одержав. Я ще з ним не зустрічався і не говорив на цю тему», - сказав ЯНУКОВИЧ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter