Янукович відірвав би одне місце ґвалтівникам дітей

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що «відірвав би одне місце» гвалтівникам дітей.

«Якщо такий факт був, якщо він підтвердиться... Я б їм повідривав те місце, якого у вас немає», - сказав ЯНУКОВИЧ, звертаючись до журналістки, яка поставила питання про те, що Партія регіонів ініціювала скандал, пов`язаний зі розбещуванням неповнолітніх.

Разом з тим, лідер Партії регіонів зазначив, що це питання в партії не обговорювалося.

«Він (регіонал Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО) - народний депутат, який працює там, на окрузі на своєму. Напевно, він цю інформацію звідкись одержав. Я ще з ним не зустрічався і не говорив на цю тему», - сказав ЯНУКОВИЧ.