Nissan врізався у МАЗ, двоє людей загинуло
10:39, 18 жовтня 2009Крым
0 0
ДТП на трасі Сімферополь – Херсон
Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою в Криму.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, аварія в Красноперекопському районі на 134-му кілометрі траси Сімферополь – Херсон сталася в другій половині дня в суботу.
Автомобіль Nissan Micra врізався у МАЗ.
Загинули водій і пасажир легковика.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter