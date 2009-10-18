Nissan врізався у МАЗ, двоє людей загинуло

10:39, 18 жовтня 2009
Крым
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ДТП на трасі Сімферополь – Херсон

Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою в Криму.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, аварія в Красноперекопському районі на 134-му кілометрі траси Сімферополь – Херсон сталася в другій половині дня в суботу.

Автомобіль Nissan Micra врізався у МАЗ.

Загинули водій і пасажир легковика.

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