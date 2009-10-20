Парламенту пропонують «політичну кастрацію»

Народний депутат від Комуністичної партії України Адам МАРТИНЮК виступає за «політичну кастрацію» - партію, в лавах якої є злочинці, мають позбавляти права брати участь у виборах до ВР і місцевих рад.

«Якщо політична партія буде мати в своїх лавах таких негідників, які є в нашій сесійній залі, то цю партію треба «каструвати» років на 5-10 у виборчих правах, щоб вона не мала права засідати ні в парламенті, ні в місцевих органах влади», - сказав він на засіданні парламенту, передає кореспондент УНІАН.

За його МАРТИНЮКА, якщо народні депутати справді брали участь у згвалтуванні, то вони повинні понести найвищу міру покарання, «якої ще немає - смертну».

Водночас МАРТИНЮК підкреслив, що Верховна Рада має захистити себе, якщо буде доведено, що скандал з розбещенням дітей, у кому нібито брали участь народні депутати, є «черговою спецоперацією». «До ганебного стовпа мають бути поставлені ті, хто затіяв цю операцію, її організатори і натхненники», - наголосив він.

МАРТИНЮК підкреслив, що всі розмови про необхідність скасування недоторканності депутатів «від лукавого». Він додав, що недоторканність немає жодного стосунку до згвалтування. «Якщо не буде недоторканності, то що вони не будуть гвалтувати?», - запитав він.

Депутат висловив занепокоєння тим, щоб справа про розбещення дітей «не пішла в пісок, як і ряд інших резонансних справ».