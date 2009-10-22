Рада внесла зміни до законодавства щодо підтримки Артеку
За 367 із 437 нардепів
Верховна Рада України внесла зміни до чинного законодавства щодо підтримки дитячих центрів “Артек” та “Молода гвардія”.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону проголосували 367 народних депутатів із 437, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом передбачено, що "Артек" і "Молода гвардія" є державними підприємствами і відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, до предмету відання якого належать питання організації оздоровлення і відпочинку дітей України.
Держава забезпечує підтримку держпідприємств як закладів оздоровлення і відпочинку дітей загальнодержавного значення шляхом встановлення пільг з оподаткування, визначення особливостей правового режиму майна, закріпленого за цими дитячими центрами на праві господарського відання, та земельних ділянок, наданих їм у постійне користування.
Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.