Рада внесла зміни до законодавства щодо підтримки Артеку

Верховна Рада України внесла зміни до чинного законодавства щодо підтримки дитячих центрів “Артек” та “Молода гвардія”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону проголосували 367 народних депутатів із 437, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що "Артек" і "Молода гвардія" є державними підприємствами і відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, до предмету відання якого належать питання організації оздоровлення і відпочинку дітей України.

Держава забезпечує підтримку держпідприємств як закладів оздоровлення і відпочинку дітей загальнодержавного значення шляхом встановлення пільг з оподаткування, визначення особливостей правового режиму майна, закріпленого за цими дитячими центрами на праві господарського відання, та земельних ділянок, наданих їм у постійне користування.

Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.