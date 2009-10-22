Священик спростовує інформацію про його причетність до розбещення

Рапорт на ім’я глави Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Київського і всія України Блаженнішого Володимира надіслали збори благочинних Уманської єпархії УПЦ, в якому вони висловили своє обурення “через безпідставні наклепи на протоієрея Вадима ПАЄВСЬКОГО”.

У цьому рапорті вони запевнили, що протоієрей Вадим не може бути причетний до злочинів, які йому приписують, повідомили в секретаріаті Уманської єпархії УПЦ МП.

На зборах благочинних Уманської єпархії розглядалося питання з приводу інформації яка з`явилася в ЗМІ про те, що священик нібито причетний до справи №54-2742, порушеної за фактом розпусних дій щодо неповнолітніх.

Сам священик ПАЄВСЬКИЙ в інтерв`ю черкаській газеті ”Прес-центр” заявив, що із подивом дізнався про такі заяви. ”Це повна нісенітниця, – каже священик. – Я в Криму не був із 2006 року. Останні роки навіть не брав відпустки. В дитячі роки я відпочивав у ”Артеку”, і востаннє там був із дружиною та своїми трьома дітьми саме в 2006 році. Ми жили у приватному секторі, адже жити на території табору не можна. Із Дмитром ПОЛЮХОВИЧЕМ і його родиною ми знайомі. Він писав на духовну тематику, і я написав йому листа. У 2006 році він теж там відпочивав з родиною: дітьми та дружиною. Коли я дізнався через ЗМІ про якісь зґвалтування в ”Артеку”, був дуже здивований. Мене вражає, як бездумно без слідства можна говорити про причетність різних людей. Адже такі слова можуть завдати чималої шкоди”.

ПАЄВСЬКИЙ є секретарем Уманської єпархії УПЦ, редактором сайту та газети ”Православний вісник”, викладає християнську етику в Уманському педагогічному університеті (Черкаська область).