Автівка переїхала чоловіка, який лежав на дорозі поблизу Ялти

Особа встановлюється

Чоловік, який лежав на дорозі, загинув через наїзд автомобіля FIAT Ducato на трасі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. "Водій автівки наїхал на пішохода, який лежав на проїжджій частині", - відзначила прес-служба Державтоінспекції Криму. Машина їхала з боку Ялти у напрямі Алушти. Дорожньо-транспортна пригода сталася в другій половині дня понеділка. На вигляд загиблому чоловікові біля 50-ти років. Особа встановлюється.

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