Автівка переїхала чоловіка, який лежав на дорозі поблизу Ялти
10:24, 27 жовтня 2009Крым
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Особа встановлюється
Чоловік, який лежав на дорозі, загинув через наїзд автомобіля FIAT Ducato на трасі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.
"Водій автівки наїхал на пішохода, який лежав на проїжджій частині", - відзначила прес-служба Державтоінспекції Криму.
Машина їхала з боку Ялти у напрямі Алушти.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в другій половині дня понеділка.
На вигляд загиблому чоловікові біля 50-ти років. Особа встановлюється.
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