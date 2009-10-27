Якби вибори відбулися сьогодні

Із серпня по жовтень 2009 року максимально рейтинг зріс у Юлії ТИМОШЕНКО - на 6,8% і становив на середину цього місяця 17,9% і у Віктора ЯНУКОВИЧА - на 4% і становив 23,2%.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії TNS в Україні з посиланням на результати проведеного щомісячного дослідження «Омнібус» про рейтинги українських політиків.

Згідно з цими даними, у Сергія ТІГІПКА за серпень-жовтень рейтинг піднявся на 1,6% і визначився в середині місяця на рівні 2,7%, у Анатолія ГРИЦЕНКА ці цифри відповідно становлять 0,4% і 1,3%.

Дослідження зафіксувало і зниження рейтингів. Так, найбільш значне зниження у цей період спостерігалося у Арсенія ЯЦЕНЮКА - на 4,6% до рівня 6,5% станом на середину жовтня. Також відчутне зниження рейтингу відбулося у Володимира ЛИТВИНА на 1,9% до рівня 1,8%.

Як зазначають соціологи, у решти політиків дослідження показало незначні зміни в рейтингах або повну відсутність змін. Наприклад, упродовж серпня-жовтня залишається постійним рейтинг Віктора ЮЩЕНКА (3%), Петра СИМОНЕНКА (2,7%) і Бориса ТАРАСЮКА (0,1%).

Також дослідження показало, що на 0,5% зросла кількість людей, які хочуть голосувати проти всіх, - зараз цей відсоток становить 9,6%. Але разом з тим, на 0,3% зменшилася кількість громадян, які не брали б участі в голосуванні, - до 8,5%. І на цілих 4% зменшилося число респондентів, які не визначилися відносно того або іншого політика.

Під час дослідження було опитано 1200 респондентів віком 16-75 років з 7 по 14 жовтня.

Показники рейтингів політиків відповідають цифрам набраних голосів політиками у разі їхнього балотування на пост Президента України. Респондентам ставилося питання: «Уявіть собі, що вибори Президента України відбудуться найближчої неділі і в бюлетені для голосування будуть такі кандидати. За кого із них ви б проголосували?».

Згідно з одержаними даними, в президентській передвиборній кампанії лідирує ЯНУКОВИЧ з 23,17% - саме стільки респондентів заявили, що голосуватимуть за цього кандидата. За ТИМОШЕНКО проголосували б 17,92% опитаних, за ЯЦЕНЮКА - 6,5%. Голоси за інших кандидатів розташувалися таким чином: за ЮЩЕНКА проголосували б 3% опитаних, за СИМОНЕНКА і ТІГІПКА - по 2,67%, за ЛИТВИНА - 1,75%, ГРИЦЕНКА - 1,25%, Леоніда КУЧМУ - 1,08%, Олега ТЯГНИБОКА - 1%, за решту кандидатів - менше 1%.