Сьогодні - 65-та річниця звільнення України від нацистських загарбників
11:31, 28 жовтня 2009Крым
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У 10 містах відбудуться святкові феєрверки...
Україна відзначає 65-ту річницю звільнення від нацистських загарбників.
Президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 20 жовтня встановив 28 жовтня - День визволення України - офіційним святом.
У 10 містах України відбудуться святкові феєрверки з нагоди цієї події. Салюти о 20.00 пролунають у містах-героях Київ, Одеса, Севастополь, Керч, а також у Сімферополі, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.
До численних пам`ятників героям війни сьогодні традиційно будуть покладені квіти.
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