Сьогодні - 65-та річниця звільнення України від нацистських загарбників

Україна відзначає 65-ту річницю звільнення від нацистських загарбників.

Президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 20 жовтня встановив 28 жовтня - День визволення України - офіційним святом.

У 10 містах України відбудуться святкові феєрверки з нагоди цієї події. Салюти о 20.00 пролунають у містах-героях Київ, Одеса, Севастополь, Керч, а також у Сімферополі, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

До численних пам`ятників героям війни сьогодні традиційно будуть покладені квіти.