Севастополь святкує перемогу над фашистами. Без політики

У місті-герої Севастополі пройшли урочисті заходи з нагоди 65-річчя визволення України від фашистських загарбників.

Вранці відбулося покладання вінків і квітів на місцях боїв, а після цього ветерани, представники керівництва міста, громадськості, командувань ВМС України і Черноморського флоту Росії поклали вінки і квіти до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках.

Головний захід відбувся біля підніжжя монументу «Солдат і Матрос» на мисі Кришталевий - тут пройшов багатолюдний мітинг.

Голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН зазначив, що у Севастополі на сьогодні залишилось 2,5 тис. учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни, і завдання влади - охопити їх турботою і увагою.

Голова міської ради Валерій САРАТОВ наголосив на необхідності оголошення в Україні 2010 року роком ветеранів.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих.

Мітинг завершився спільним урочистим проходженням підрозділів почесної варти флотів України і Росії.

На мітингу були відсутні прапори політичних партій, учасники заходу тримали державні прапори України і бойові знамена.