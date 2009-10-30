Українці не вірили, що їх торкнеться свинячий грип

Ще вчора майже половина українців не вірила, що епідемія грипу А/H1N1 торкнеться України.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування на тему: "Імунопрофілактика в Україні", проведеного Інститутом Горшеніна з 26 по 28 жовтня.

Експерти зазначають, що абсолютна більшість опитаних жителів України (92,7%) чули про епідемію "свинячого грипу". Не чули про таку епідемію тільки 3,1% респондентів, а 4,2% - важко відповісти на це запитання. Для порівняння: згідно з результатами дослідження Інституту Горшеніна, проведеного з 5 по 8 травня 2009 року, чули про епідемію "свинячого грипу" 85,3%, не чули - 6,5%, важко відповісти на запитання - 8,2%.

Щодо того, чи може епідемія грипу А/H1N1 торкнутися України, думки громадян розділилися: близько половини опитаних (49,2%) вважали, що таке може статися, і майже стільки ж (46,3%) були впевнені, що України така епідемія не торкнеться. Важко відповісти на це запитання 4,5% респондентів. Для порівняння: дослідження, проведене в травні, показувало, що вірять у можливість епідемії "свинячого грипу" в Україні 45,7%, не вірять - 41,6%, важко відповісти - 12,7%.

Під час телефонного опитування на тему: "Імунопрофілактика в Україні" з 26 по 28 жовтня усього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів. старше 18 років, у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.