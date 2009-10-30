Пам’ятник жінкам-фронтовичкам відкрили в Севастополі з нагоди 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

Скульптура встановлена неподалік Академії Військово-морських сил імені Нахімова, у Курсантському сквері.

Пам’ятник створено за проектом відомого севастопольського скульптора Станіслава Чижа. Він виготовлений у вигляді гранітної плити, на якій зображена жінка у військовій формі. На скульптурі міститься напис: «Женщинам-фронтовикам Слава! 1941-1945 гг.».

Кошти на виготовлення і встановлення пам’ятника надали місцеві підприємці і підприємства.

В урочистому мітингу взяли участь голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН, голова міської ради Валерій СААРАТОВ, командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ, представники командування ЧФ РФ, члени військової ради флоту, курсанти і слухачі Академії ВМС ім. П.С. Нахімова та ліцеїсти Військово-морського ліцею, оркестр і рота почесної варти ВМС.

Після мітингу усі бажаючі мали змогу скуштувати солдатської каші з польової кухні.