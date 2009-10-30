Крим «втратив» 720 тисяч туристів

Крим з початку року відвідали близько 4 млн. 849 тис. відпочивальників - на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Як сказано в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, на 30 жовтня в Криму працюють 190 здравниць, коефіцієнт заповнюваності становить 36,8%. Торік у цей період функціонували 183 курортних установи, коефіцієнт був 41,2%.

«За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в здравницях відпочили 958,5 тис. людей, що на 17,3% менша, ніж за аналогічний період 2008 року», – відзначили в міністерстві.

Зниження кількості туристів у Криму чиновники пояснюють світовою економічною кризою. Від неї постраждав не лише регіон, а й його курортні конкуренти.