Криму обіцяють мокрий сніг з дощем

3 листопада на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму, Приазов`ї, а вдень і у східних областях пройде невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, вітер переважно східний, 5-10 м/с, у південній частині, східних, а вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 10° морозу, на півдні Криму 0-5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму до 8° тепла.

На Київщині очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 2-7° морозу, вдень 0- 4° тепла. По Києву температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.