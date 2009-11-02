Севастополь одержав устаткування для експрес-діагностики грипу

Севастополь одержав устаткування для вірусологічної лабораторії, яка дозволяє експрес-методом діагностувати вірус грипу, крім того, незабаром до міста надійде додаткове устаткування, діагностичні препарати і тест-системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник головного санітарного лікаря міський СЕС Роман ПРОСКУРНІН на сьогоднішній апаратній нараді в Севастопольській міській державній адміністрації.

Станом на 2 листопада в місті зареєстровано 470 хворих на ГРВІ, що відповідає сезонному рівню. Жодного випадку захворювання на каліфорнійський грип не зафіксовано, «епідемії в регіоні немає», заявив головний санітарний лікар міста.

Начальник управління охорони здоров`я МДА Віктор ПОЛОГОВ заявив про необхідність негайного введення маскового режиму «в установах, де за родом діяльності йде робота з людьми». Як повідомив він, ажіотаж призвів до того, що на сьогоднішній день в аптеках утворився дефіцит марлевих пов`язок. Водночас, за його твердженням, на оптових складах маски є в достатній кількості, і вони регулярно надходитимуть до аптек міста.

ПОЛОГОВ також повідомив, що цього року Севастополь одержав 370 упаковок препарату «Таміфлю» (для лікування грипу АH1N1). Також планується виділити з резервного фонду 1 млн. грн. для додаткової закупівлі цих ліків. Крім того, медики просять додатково 450 тис. грн. на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для санітарного транспорту.

За інформацією начальника управління, за останні три дні севастопольці розкупили практично всі противірусні медикаменти. Ситуацію ускладнило й те, що у вихідні дні аптеки не мали можливості поповнювати свій запас на оптових складах. Проте фахівці впевнені: ажіотаж навколо аптек - нездоровий. Як вважає ПОЛОГОВ, необхідно перейти на відпуск таких медикаментів за рецептами. «Те, що люди зараз розхапали в паніці, відсотків на 80 буде або викинуто, або використано не за призначенням, без показань. Люди беруть ліки «про всяк випадок» і «про запас». Це неправильно».

Як підсумував начальник управління, «з точки зору медичної, ми готові до подальшого розвитку подій, але зараз важливо підготувати населення. Важливо не створювати навколо цієї теми паніки, а спокійно дотримуватися правил гігієни і елементарної обережності».

Начальник управління освіти і науки міськдержадміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ, який також взяв участь у нараді, зазначив, що на сьогоднішній день в Севастополі можна говорити про 128 школярів з попереднім діагнозом ГРВІ. Він зазначив: «Жодного випадку грипу серед дітей не виявлено». Всього ж, як зазначив начальник управління освіти і науки, на «вимушені канікули» відправилося 75 тис. дітей.