У Севастополі починають подавати тепло

У Севастополі у зв`язку з різким похолоданням із сьогоднішнього ранку почалося підключення котельних з метою подачі теплоносія населенню, повідомив на брифінгу заступник голови міської держадміністрації Мирослав САГАЙДАК.

Севастополь вступає в новий опалювальний сезон практично без боргів за газ, якщо не брати до уваги борг «Севастопольської ТЕЦ».

Разом з тим, за словами чиновника, ліміт газу місту виділено тільки на 10 днів, і все залежатиме від того, як Севастополь зможе розраховуватися за енергоносії.

Сьогодні ж начальник Головного управління ЖКГ міської держадміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО на нараді повідомив, що місто одержало ліміти на природний газ на першу декаду листопада в обсягу 6 млн. кубометрів. «Що стосується мазуту і вугілля, то запас цього палива в місті є», - сказав він. На думку начальника головного управління, в опалювальний сезон Севастополь входить нормально.